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Beşiktaş 10 numarasını buldu! Claudinho

Beşiktaş, Zenit'in Brezilyalı yıldızı Claudinho için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Rusya’dan ayrılma kararı veren oyuncuların peşine düştü. Kartal, 25 yaşındaki 10 numara için menajeriyle temasa geçti, nabız yokladı. Beşiktaş'ın peşine düştüğü Claudinho için siyah-beyazlıların rakibi Vitor Pereira oldu. Brezilya basınında yer alan haberde F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'nın Claudinho'yu bu kez Corinthians'a getirmek istediğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş 10 numarasını buldu! Claudinho

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden, şampiyonluk yarışında da gerilerde kalan siyah-beyazlılarda tüm mesai transfere harcanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus kulüplerinde forma giyen isimler bir bir takımlarından ayrılırken; Beşiktaş da bu krizi fırsata çevirip bazı isimleri kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Zenit'in 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Claudinho oldu.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Claudinho

ÜÇ FARKLI MEVKİİDE OYNUYOR

Sezon başında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olan Claudinho, birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor. Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen oyuncular arasında yer alan 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş yönetiminin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Zenit'te bu sezon 21 resmi maçta 9 gol atan, 4 de asist yapan Brezilyalı oyuncu sadece 10 numara mevkiinde değil, forvet arkası ve zaman zaman sol kanatta da görev yapabiliyor. Yönetim, bu transfer için tüm şartlarını zorlayacak.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Claudinho

PEREIRA DA PEŞİNDE

Beşiktaş'ın peşine düştüğü Claudinho için siyah-beyazlıların rakibi Vitor Pereira oldu. Brezilya basınında yer alan haberde F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'nın Claudinho'yu bu kez Corinthians'a getirmek istediğini yazdı.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Claudinho

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Claudinho, Zenit'te daha çok forvet arkası ve ters ayakla sol kanatta oynadı. Brezilya'daki son 2 yılıyla birlikte gol ve asist sayısındaki rakamlar gayet etkileyici. Çok teknik, klas çalımlarıyla taraftarı ayağa kaldırabilecek bir isim. Topa ilk dokunuşu harika. Aklında doğrudan kaleye gitmek var, pasları ve topu sürüşü hep öne doğru. Bitiriciliği de hiç fena değil. Hücum hattına büyük güç katar diye düşünüyorum.

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