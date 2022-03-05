Beşiktaş 10 numarasını buldu! Claudinho

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden, şampiyonluk yarışında da gerilerde kalan siyah-beyazlılarda tüm mesai transfere harcanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus kulüplerinde forma giyen isimler bir bir takımlarından ayrılırken; Beşiktaş da bu krizi fırsata çevirip bazı isimleri kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Zenit'in 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Claudinho oldu.





ÜÇ FARKLI MEVKİİDE OYNUYOR



Sezon başında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olan Claudinho, birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor. Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen oyuncular arasında yer alan 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş yönetiminin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Zenit'te bu sezon 21 resmi maçta 9 gol atan, 4 de asist yapan Brezilyalı oyuncu sadece 10 numara mevkiinde değil, forvet arkası ve zaman zaman sol kanatta da görev yapabiliyor. Yönetim, bu transfer için tüm şartlarını zorlayacak.



