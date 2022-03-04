Beşiktaş'ın yıldız adayıydı... Orkan Çınar kulüpsüz kaldı!

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde Gaziantepspor 'dan büyük umutlarla Beşiktaş 'a transfer olan Orkan Çınar 5 yıldaki düşüşüyle hayal kırıklığı yarattı.

2017'de 450 bin Euro bonservis ücreti karşılığında siyah-beyazlı kulübün yolunu tutan Çınar, sırasıyla Konyaspor ve Adana Demirspor'a kiralansa da dönüşünde Kartal'da tutunamadı.