Beşiktaş'ın yıldız adayıydı... Orkan Çınar kulüpsüz kaldı!

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde Gaziantepspor'dan büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olan Orkan Çınar 5 yıldaki düşüşüyle hayal kırıklığı yarattı.
2017'de 450 bin Euro bonservis ücreti karşılığında siyah-beyazlı kulübün yolunu tutan Çınar, sırasıyla Konyaspor ve Adana Demirspor'a kiralansa da dönüşünde Kartal'da tutunamadı.
Beşiktaş'tan Ocak 2020'de bonservisiyle birlikte Ankaragücü'ne transfer olan 26 yaşındaki sol ayak, 1 yıllık Başkent macerasının ardından Adanaspor'un yolunu tuttu ve 10 Kasım 2021'de turuncu-beyazlılarla sözleşmesini feshetti.