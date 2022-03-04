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Beşiktaş'ın yıldız adayıydı... Orkan Çınar kulüpsüz kaldı!

Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunda Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar, futbola adeta küstü. Bonservisine 450 bin euro ödenen ve o dönem 'geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen Orkan, 26 yaşında kulüpsüz kaldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 11:18
Beşiktaş'ın yıldız adayıydı... Orkan Çınar kulüpsüz kaldı!

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde Gaziantepspor'dan büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olan Orkan Çınar 5 yıldaki düşüşüyle hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'ın yıldız adayıydı... Orkan Çınar kulüpsüz kaldı!

2017'de 450 bin Euro bonservis ücreti karşılığında siyah-beyazlı kulübün yolunu tutan Çınar, sırasıyla Konyaspor ve Adana Demirspor'a kiralansa da dönüşünde Kartal'da tutunamadı.

Beşiktaş'ın yıldız adayıydı... Orkan Çınar kulüpsüz kaldı!

Beşiktaş'tan Ocak 2020'de bonservisiyle birlikte Ankaragücü'ne transfer olan 26 yaşındaki sol ayak, 1 yıllık Başkent macerasının ardından Adanaspor'un yolunu tuttu ve 10 Kasım 2021'de turuncu-beyazlılarla sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ın yıldız adayıydı... Orkan Çınar kulüpsüz kaldı!

Ajansspor'un haberine göre kış transfer döneminde hiçbir kulübe imza atamayan Orkan Çınar 26 yaşında kulüpsüz kaldı.

Beşiktaş'ın yıldız adayıydı... Orkan Çınar kulüpsüz kaldı!

Orkan Çınar, Beşiktaş'ta 9 maçta forma giydi ve 1 gol ile 3 asist yaptı. Çınar, Şampiyonlar Ligi'nde Red Bull Leipzig deplasmanında kaydettiği asistle akıllarda kaldı.

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