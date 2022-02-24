Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA Öte yandan Sörloth'un, anlaşma gereği satın alma durumunun Trabzonspor 'da olmasından dolayı Beşiktaş 'ta gözler Ahmet Ağaoğlu 'na çevrildi.

"BİZ İLGİLENMİYORUZ" AÇIKLAMASI GELMEDEN...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan gelecek "Biz ilgilenmiyoruz" yanıtını beklediği ve bu yanıta kadar herhangi bir resmi girişimde bulumayacağı kaydedildi.