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Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon sonunda kadrosuna katmak istediği bilinen Aleksander Sörloth ile ilgili öneml bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye transfer önceliği Trabzonspor'da bulunan Aleksander Sörloth için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin haber beklediği kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:33
Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

Beşiktaş'ın sezon sonunda Mitchy Batshuayi ile yollarını ayırması beklenirken, forvet hattında Aleksander Sörloth'u değerlendirileceği biliniyordu.

Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

Leipzig'de tutunamayan ve Real Sociedad'da da istediğini bulamayan Aleksander Sörloth'un, sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği ifade ediliyordu.

Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

İspanyol ekibi Real Sociedad'ın da Sörloth'un satın alma opsiyonunu almaya yanaşmayacağı bilirken, son sözün Beşiktaş ve Trabzonspor'da olduğu iddia edilmişti.

Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA
Öte yandan Sörloth'un, anlaşma gereği satın alma durumunun Trabzonspor'da olmasından dolayı Beşiktaş'ta gözler Ahmet Ağaoğlu'na çevrildi.

Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

"BİZ İLGİLENMİYORUZ" AÇIKLAMASI GELMEDEN...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan gelecek "Biz ilgilenmiyoruz" yanıtını beklediği ve bu yanıta kadar herhangi bir resmi girişimde bulumayacağı kaydedildi.

Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

Aleksander Sörloth, bu sezon toplamda 29 maçta oynarken, 5 gol 1 asistle oynadı ve 1245 dakika forma giydi.

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