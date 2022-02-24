Beşiktaş'a Aleksander Sörloth transferinde kötü haber! Trabzonspor...

Beşiktaş'ın sezon sonunda Mitchy Batshuayi ile yollarını ayırması beklenirken, forvet hattında Aleksander Sörloth'u değerlendirileceği biliniyordu.
Beşiktaş'ın sezon sonunda Mitchy Batshuayi ile yollarını ayırması beklenirken, forvet hattında Aleksander Sörloth'u değerlendirileceği biliniyordu.
Leipzig'de tutunamayan ve Real Sociedad'da da istediğini bulamayan Aleksander Sörloth'un, sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği ifade ediliyordu.
İspanyol ekibi Real Sociedad'ın da Sörloth'un satın alma opsiyonunu almaya yanaşmayacağı bilirken, son sözün Beşiktaş ve Trabzonspor'da olduğu iddia edilmişti.
ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA
Öte yandan Sörloth'un, anlaşma gereği satın alma durumunun Trabzonspor'da olmasından dolayı Beşiktaş'ta gözler Ahmet Ağaoğlu'na çevrildi.
"BİZ İLGİLENMİYORUZ" AÇIKLAMASI GELMEDEN...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan gelecek "Biz ilgilenmiyoruz" yanıtını beklediği ve bu yanıta kadar herhangi bir resmi girişimde bulumayacağı kaydedildi.
Aleksander Sörloth, bu sezon toplamda 29 maçta oynarken, 5 gol 1 asistle oynadı ve 1245 dakika forma giydi.