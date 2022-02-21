Önder Karaveli'den takıma mesaj!

Ligdeki son maçlarda istatistik olarak iyi rakamlar elde eden fakat skor anlamında bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Önder Karaveli, kazanılan son Altay maçı sonrası tüm takıma umut aşıladı.

Milliyet'in haberine göre Altay maçında kazanılan üç puanın önemine değinerek futbolcularını tebrik eden Karaveli'nin, "Rakibimizin ligdeki pozisyonu bizi rehavete sokmadı. Tehlikeli bölgede oldukları için elbette bu karşılaşma çok kolay olmazdı. Net pozisyonlara girdik ama şans faktörü o anlarda yanımızda olmadı. Biz bu şanssızlığı yıkmaya çalıştık. Önemli olan buydu. Kalan haftalar için daha da umutlanmalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.Önemli eksiklere rağmen ve bu durumu bahane etmeden kazanmanın da önemli olduğunu vurgulayan Önder Karaveli'nin, "Sakatlıklar ve cezalar açısından zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi hep birlikte aşacağız. Camia bizden iyi sonuçlar bekliyor. Beşiktaş'ı mümkün olabildiği kadar üst sıralara çıkarmalıyız" diye konuştuğu bildirildi.