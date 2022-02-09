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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimler nedeniyle 7 milyon Euro çöpe gitti!

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'a bir darbe de kadro dışı kalan futbolculardan geldi. Siyah-beyazlıların  kadro dışı bıraktığı Ljajic, Lens, N'Sakala ve Douglas'a teklif gelmedi. Dört oyuncu için bu sezon 7 milyon euro (yaklaşık 109 milyon lira) çöpe gitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 16:55 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 16:56
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimler nedeniyle 7 milyon Euro çöpe gitti!

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken ligin geri kalanı için kadrosuna takviye yapmadı. Gedson Fernandes'in bonservisini alan, Lacazette, Onyekuru ve Boupendza ile görüşmelere devam eden siyah beyazlılar, ara transfer döneminde teklif beklediği oyuncularıyla yollarını ayıramadı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde; sezon başından bu yana tesislerde kendi başlarına idman yapan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'a; sezon ortasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sebebiyle kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala da eklenmişti. Dört oyuncu da Beşiktaş'tan aldıkları ücretlerden olmamak için başka bir takıma gitmeyi reddedince Beşiktaş ligin kalanı için yabancı kontenjanını açamadı.

LJAJIC'İN İNADI

Durum böyle olunca bonservisi 6 milyon avro karşılığında Benfica'dan alınan Gedson Fernandez bile mecburen sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı. Ara transfer döneminin son gününde en azından Ljajic'i elden çıkarmayı uman yönetim, istediğini bulamadı. Boşnak oyuncu için Başakşehir, Giresunspor ve Yeni Malatyaspor ile görüşen Beşiktaş, kulüpler ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Ljajic'in kalan 1,6 milyon avroluk yıllık ücretini de istemesi sebebiyle transfer gerçekleşmedi. Kadro dışı kalmaya devam edecek olan dört oyuncu da elden çıkarılamayınca Beşiktaş bu sezon hiç forma giymeyen isimler için kasasından toplam 7 milyon avro (yaklaşık 109 milyon lira) çıkarmış oldu.

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