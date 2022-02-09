Beşiktaş rotayı belirledi! Thomas Letsch...

Beşiktaş Sergen Yalçın'ın istifası sonrası sezonu Önder Karaveli ile tamamlama kararı alsa da yeni sezon için teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetim Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Kenan Koçak ve Şenol Güneş ile temas kursa da listenin en tepesinde bir Alman teknik adamın, Thomas Letsch'in ismi var...

ARALIKTA DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ Hürriyet'in haberine göre; Letsch'in ismi siyah beyazlılarda ilk kez gündeme gelmiyor... Aralıkta Bruno Pinheiro ile anlaşmanın suya düşmesinin ardından Genel Menajer Ceyhun Kazancı, Thomas Letsch ile görüşme gerçekleştirmiş, o dönem görüşmeler olumlu gitse de yönetim Karaveli ile sezon sonuna kadar devam kararı almıştı. Beşiktaş bu gelişmeye karşın Letsch'ten vazgeçmedi.