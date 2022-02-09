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Beşiktaş rotayı belirledi! Thomas Letsch...

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, genç isimlerle iyi çalışan, altyapı teknik adamlığı deneyimi bulunan bir isim olan Thomas Letsch ile temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 09:44
Beşiktaş rotayı belirledi! Thomas Letsch...

Beşiktaş Sergen Yalçın'ın istifası sonrası sezonu Önder Karaveli ile tamamlama kararı alsa da yeni sezon için teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetim Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Kenan Koçak ve Şenol Güneş ile temas kursa da listenin en tepesinde bir Alman teknik adamın, Thomas Letsch'in ismi var...

Beşiktaş rotayı belirledi! Thomas Letsch...

ARALIKTA DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Hürriyet'in haberine göre; Letsch'in ismi siyah beyazlılarda ilk kez gündeme gelmiyor... Aralıkta Bruno Pinheiro ile anlaşmanın suya düşmesinin ardından Genel Menajer Ceyhun Kazancı, Thomas Letsch ile görüşme gerçekleştirmiş, o dönem görüşmeler olumlu gitse de yönetim Karaveli ile sezon sonuna kadar devam kararı almıştı. Beşiktaş bu gelişmeye karşın Letsch'ten vazgeçmedi.

Beşiktaş rotayı belirledi! Thomas Letsch...

KAZANCI MASAYA OTURACAK

Gelecek sezon genç ve dinamik bir kadro kurmayı planlayan siyah beyazlılar, genç isimlerle iyi çalışan, altyapıya değer veren bir isim olan Thomas Letsch ile temaslarını sıklaştırdı. Genel Menajer Ceyhun Kazancı'nın Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcı için sezon sonu Vitesse ile masaya oturması ve Hollanda ekibini ikna etmesi bekleniyor.

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