BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun'dan Kartal'a müjde! Hull City ve PSV Eindhoven'ı reddetti (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'un taliplileri artıyor. Siyah-beyazlıların nabız yokladığı Milli golcü için son olarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City devreye girdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu için İngiliz ekibi girişimde bulundu.

Cenk Tosun'un Hull City'nin teklifini kabul etmediği iddia edildi. Milli futbolcu için Hollanda basını PSV iddiasında bulundu. Kırmızı-beyazlıların Cenk Tosun için Everton'ın kapısını çaldığı ancak 30 yaşındaki golcünün bu teklife de olumlu bakmadığı ifade edildi. Cenk'in Beşiktaş'tan resmi bir teklif beklediği ve gelmesi durumunda yeniden siyahbeyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.