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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun'dan Kartal'a müjde! Hull City ve PSV Eindhoven'ı reddetti (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, Hull City ve PSV Eindhoven'ın tekliflerini reddetti. 30 yaşındaki milli golcünün de siyah beyazlı formayı yeniden giymeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun'dan Kartal'a müjde! Hull City ve PSV Eindhoven'ı reddetti (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'un taliplileri artıyor. Siyah-beyazlıların nabız yokladığı Milli golcü için son olarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City devreye girdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu için İngiliz ekibi girişimde bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun'dan Kartal'a müjde! Hull City ve PSV Eindhoven'ı reddetti (BJK spor haberi)

Cenk Tosun'un Hull City'nin teklifini kabul etmediği iddia edildi. Milli futbolcu için Hollanda basını PSV iddiasında bulundu. Kırmızı-beyazlıların Cenk Tosun için Everton'ın kapısını çaldığı ancak 30 yaşındaki golcünün bu teklife de olumlu bakmadığı ifade edildi. Cenk'in Beşiktaş'tan resmi bir teklif beklediği ve gelmesi durumunda yeniden siyahbeyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun'dan Kartal'a müjde! Hull City ve PSV Eindhoven'ı reddetti (BJK spor haberi)

11 GOL ATIP 5 ASİST YAPTI

2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada ekibinde 60 resmi maçta 11 gol atarken, 5 de asist yaptı.

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