Bruno Pinheiro çark etti Beşiktaş yönetimi şok oldu

Beşiktaş yönetiminin anlaşma aşamasına geldiği ve sözleşme için İstanbul'a davet ettiği Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, önceki gece yaptığı açıklamayla bu konunun kapandığını söyledi. Portekiz Liginin 15'inci haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun "Beşiktaş 2'nci başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu "Hayır onaylamıyorum. Takımımın başındayım'" diye cevapladı. Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise "Bu konu benim için kapandı" şeklinde cevap verdi.