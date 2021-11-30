Baskan’dan çıkarma

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevine devam etme kararının alınmasının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi hocaya güvenlerinin tam olduğunu açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından dün yapılan antrenmanda Ahmet Nur Çebi ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik ekibi ve takımı yalnız bırakmadı. Sergen Yalçın, bu periyodun ardından dün yapılan antrenmanla mesaisine kaldığı yerden devam etti. Giresunspor maçının ardından 1 gün izin yapan futbol takımı, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına da bugün başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ofisinde görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi, Yalçın'la yola devam etmek istediğini belirterek, "Zor günlerde bu göreve geldik ve birlikte bu takımı şampiyonluğa ulaştırdık. Şu anda zirveyle arada fark olabilir ama ligin bitmesine daha çok var. Benim şampiyonluğa olan inancım tam" dedi. Yapılan görüşmelerde Teknik Direktör Sergen Yalçın da takım içinde herhangi bir problem olmadığını, özellikle arkadaşlığın çok iyi olduğunu söyledi. Bu sözlerin ardından da herhangi bir kadro dışı kararı alınmadı.