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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın borcu açıklandı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah-beyazlıların borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün, eylül ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 382 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

30 Ağustos 2021 itibarıyla toplam borcun 540 milyon 227 bin 16 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 894 milyon 252 bin 732 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, eylül ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 382 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

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