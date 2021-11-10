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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Talisca! Ocak ayında...

Süper Lig'de liderin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, kulübü Al-Nassr’la ayrılığın eşiğinde olan eski futbolcusu Anderson Talisca’yı takibe aldı. Menajeri aracılığıyla önerilen sambacıya yönetim sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeniden Talisca

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Anderson Talisca ismi yeniden gündeme geldi. Beşiktaş, kulübü Al-Nassr'la ayrılığın eşiğinde olan eski futbolcusu Anderson Talisca'yı listesine dahil etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeniden Talisca

Siyah-beyazlı yönetim, Cyle Larin'le sözleşme uzatmazsa devre arasında Kanadalı futbolcuyla da yollar ayrılabilir. Bu ihtimal halinde siyah-beyazlı formayla kiralık olarak görev yaptığı dönemde lige damgasını vuran Anderson Talisca için harekat başlatılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeniden Talisca

OCAK AYINDA GELEBİLİR
Menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara önerilen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'ya yönetim de olumlu bakıyor. Beşiktaş yönetiminin, milli arada tecrübeli futbolcunun durumunu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp ardından ocak ayı ara transfer döneminde operasyona başlaması bekleniyor. Yönetimin, Arap kulübüyle sezonluğu 8 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma imzalayan Talisca'nın transferini bonservisini alıp gelmesi halinde bitirebileceği konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeniden Talisca

BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM
Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir açıklamada bulunmuştu. Brezilyalı oyuncu günün birinde Beşiktaş'ta tekrar yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeniden Talisca

AL- NASSR'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu muhteşem performansın ardından Benfica tarafından Guangzhou FC'ye 25 milyon euro'ya transfer olan Anderson Talisca, ardından Arabistan'ın yolunu tutmuştu. 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında, şu anda mali şartları yerine getiremediği için Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al- Nassr Riad'a geçen Talisca, bu kulüpte istediğini bulamadı.

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