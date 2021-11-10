BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Talisca! Ocak ayında...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Anderson Talisca ismi yeniden gündeme geldi. Beşiktaş, kulübü Al-Nassr'la ayrılığın eşiğinde olan eski futbolcusu Anderson Talisca'yı listesine dahil etti.
Siyah-beyazlı yönetim, Cyle Larin'le sözleşme uzatmazsa devre arasında Kanadalı futbolcuyla da yollar ayrılabilir. Bu ihtimal halinde siyah-beyazlı formayla kiralık olarak görev yaptığı dönemde lige damgasını vuran Anderson Talisca için harekat başlatılacak.
OCAK AYINDA GELEBİLİR
Menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara önerilen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'ya yönetim de olumlu bakıyor. Beşiktaş yönetiminin, milli arada tecrübeli futbolcunun durumunu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp ardından ocak ayı ara transfer döneminde operasyona başlaması bekleniyor. Yönetimin, Arap kulübüyle sezonluğu 8 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma imzalayan Talisca'nın transferini bonservisini alıp gelmesi halinde bitirebileceği konuşuluyor.