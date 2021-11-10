BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem yeniden Talisca! Ocak ayında...

BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir açıklamada bulunmuştu. Brezilyalı oyuncu günün birinde Beşiktaş 'ta tekrar yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AL- NASSR'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu muhteşem performansın ardından Benfica tarafından Guangzhou FC'ye 25 milyon euro'ya transfer olan Anderson Talisca, ardından Arabistan'ın yolunu tutmuştu. 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında, şu anda mali şartları yerine getiremediği için Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al- Nassr Riad'a geçen Talisca, bu kulüpte istediğini bulamadı.