BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Başakşehir-Beşiktaş maçının kadrosuna alınmayan N'Sakala'dan flaş sözler!

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, N'Sakala'nın maç kadrosunda yer almaması dikkat çekmişti.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan Kongolu sol bek, bir taraftarın, "Başakşehir maçı kadrosunda neden kadroda yoksun?" sorusuna ise flaş bir yanıt verdi.

N'Sakala taraftarın sorusuna imalı bir yanıt verip, "Çünkü daha fazla çalışmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TAVSİYEN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan başka bir taraftarın "Alanyaspor'a git" sözü üzerine ise 31 yaşındaki futbolcu, "Tavsiyen için teşekkürler ama Beşiktaş'ta iyiyim" yanıtını verdi.