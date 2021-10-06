BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta defansa tedavi

Sakatlıklar nedeniyle birçok yıldız isminden mahrum kalan Beşiktaş'ın imdadına milli ara yetişti. Beşiktaş'ta önce Vida ardından Welinton ve Montero gibi isimlerin sakatlığı sonrası stoper tandemi sık sık değişmek zorunda kalmıştı.
Sakatlıklar nedeniyle birçok yıldız isminden mahrum kalan Beşiktaş'ın imdadına milli ara yetişti. Beşiktaş'ta önce Vida ardından Welinton ve Montero gibi isimlerin sakatlığı sonrası stoper tandemi sık sık değişmek zorunda kalmıştı.
Yaşanan bu durum skora direkt yansıdı. Ligin ilk 4 haftasında 3'ünde Vida-Welinton, 4. haftada da Vida-Necip tandemi ile çıkan Kartal, bu süreçte kalesinde gol görmeden 4 maçta 3 galibiyet, 1 de beraberlik almıştı.
ÖZEL ÇALIŞMA YAPILIYOR
Ancak peş peşe gelen sakatlıklar sonra savunma dengesi tamamen bozuldu. Beşiktaş kalan 4 haftada ise kalesinde 8 gol gördü.
Teknik heyeti ile yaptığı toplantılarda ve analizlerde bu duruma dikkat çeken Sergen Yalçın, eksiklere rağmen gol bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını fakat takım savunması anlamında eksik kaldıklarının altını çizdi. Milli arada özellikle defansif anlamda Beşiktaş'ta önemli çalışmaların yapılması bekleniyor.