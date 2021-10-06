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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta defansa tedavi

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Beşiktaş ilk 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Daha sonra siyah-beyazlılarda yaşanan sakatlıklar adeta savunmayı vurdu. Daha sonra oynanan 4 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören Kartal, milli arada defansif anlamda önemli çalışmalar yapacak. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta defansa tedavi

Sakatlıklar nedeniyle birçok yıldız isminden mahrum kalan Beşiktaş'ın imdadına milli ara yetişti. Beşiktaş'ta önce Vida ardından Welinton ve Montero gibi isimlerin sakatlığı sonrası stoper tandemi sık sık değişmek zorunda kalmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta defansa tedavi

Yaşanan bu durum skora direkt yansıdı. Ligin ilk 4 haftasında 3'ünde Vida-Welinton, 4. haftada da Vida-Necip tandemi ile çıkan Kartal, bu süreçte kalesinde gol görmeden 4 maçta 3 galibiyet, 1 de beraberlik almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta defansa tedavi

ÖZEL ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ancak peş peşe gelen sakatlıklar sonra savunma dengesi tamamen bozuldu. Beşiktaş kalan 4 haftada ise kalesinde 8 gol gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta defansa tedavi

Teknik heyeti ile yaptığı toplantılarda ve analizlerde bu duruma dikkat çeken Sergen Yalçın, eksiklere rağmen gol bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını fakat takım savunması anlamında eksik kaldıklarının altını çizdi. Milli arada özellikle defansif anlamda Beşiktaş'ta önemli çalışmaların yapılması bekleniyor.

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