‘Türkiye beni şaşırttı’

Kartal'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız ismi Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. Boşnak orta saha oyuncusu, İtalyan basınına konuştu. Pjanic "Türk futbolu beni şaşırttı. Çok memnunum diyebilirim. Hayalim, çok özlediğim İtalya'ya dönmekti ama şunda gerçekten olayların akışından çok memnunum" ifadelerini kullandı.
Kartal'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız ismi Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. Boşnak orta saha oyuncusu, İtalyan basınına konuştu. Pjanic "Türk futbolu beni şaşırttı. Çok memnunum diyebilirim. Hayalim, çok özlediğim İtalya'ya dönmekti ama şunda gerçekten olayların akışından çok memnunum" ifadelerini kullandı.