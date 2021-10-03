Diriliş Kartal

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş zorlu günleri Sivasspor galibiyetiyle aştı. Adana Demirspor'a 3-0'dan yakalanan Kartal, eksikler sebebiyle ligde Altay'a, Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a kaybetmişti. Yiğidoları mutlaka devirmek isteyen siyah-beyazlılar 32. dakikada öne geçti. Ele avuca sığmayan sağ bek Rosier'in ortasında Güven Yalçın, 'İbrahimovic' gibi bir gol kaydetti. Kartal bu olağanüstü golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.



KAFAYI ÇALIŞTIRDI

İkinci yarıda Sivasspor dakikalar 54'ü gösterirken skor eşitlendi. Max Gradel, koşu atan Pedro Henrique'yi gördü. Araya girmek isteyen Rıdvan Yılmaz ters bir vuruşla kendi kalesini avladı. 1-1'den sonra Beşiktaş yine üstünlük aradı. Golde hata yapan Rıdvan Yılmaz. 69. dakikada müthiş bir depar attı. Mükemmel bir orta kesti. Güven Yalçın bu kez kafayı çalıştırdı. Güzel bir kafa vuruşuyla Sivasspor ağlarını sarstı. Kartal, 'Güven' tazeleyip 2-1'lik skorla 3 puana uzandı. Milli araya keyifli şekilde girdi.



ÇALIMBAY'A ACIMIYOR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın 10 üzeri Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Beşiktaş oldu. 32 maçın 5'ini kazabildi.

