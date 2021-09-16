Kadroda 5 değişiklik!

Kara Kartal, Süper Lig'de son oynadığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosundan farklı isimlerle Borussia Dortmund karşısına çıktı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında kadrosunda 3'ü zorunlu toplam 5 değişiklik yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan Domogoj Vida, Alex Teixeira ve N'Koudou'nun yerine Montero, Atiba ve Larin ile sahaya çıktı. Tecrübeli çalıştırcı, Necip Uysal'ı kulübeye çekip Welinton; Rıdvan Yılmaz'ın görev yaptığı sol bekte de Fabrice N'Sakala'yı kullandı. Sezon başından bu yana olduğu gibi dün akşam eldivenleri Ersin giydi.