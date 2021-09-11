Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! Alex Teixeira...

eşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kadro tercihi hakkında konuşan Yalçın, sakatlıktan yeni çıkan Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynatmasının nedenini de açıkladı.

İşte o sözler:

"Teixeira, oynamak istediğini belirtti. Sonradan oyuna girmenin zor olduğunu, baştan oynamanın daha iyi olduğuna birlikte karar verdik. Bugün için böyle bir kadro tercihi yaptık. Oyunun devamına göre oyuncularla ilgili karar vereceğiz.

"Zor bir periyot olacak bizim için. Ligde farklı kadrolar görebilirsiniz. Belki 6-7 oyuncuyu değiştirip oynayabiliriz. Şu an için Şampiyonlar Ligi'ne 4 günlük bir zamanımız var."

"Türk ve yabancılarla ilgili bazı kararlar vermek zorundayız. Değişik kararlar da verebiliriz. Tercih yapmak durumunda kalıyorum doğal olarak, tercihler tabii ki tartışılabilir, bugün için böyle bir tercih yaptık."