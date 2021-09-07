Bouna Sarr ayrılmıyor

Beşiktaş'ın gündeminde olan Bouna Sarr ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Pjanic transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş'ın, B. Münih'in sağ beki Bouna Sarr'ı için devreye girdiği ifade edilmişti.
Beşiktaş'ın gündeminde olan Bouna Sarr ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Pjanic transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş'ın, B. Münih'in sağ beki Bouna Sarr'ı için devreye girdiği ifade edilmişti. 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyordu İngiliz medyasında yer alan haberde, Alman ekibiyle 2024'e kadar mukavelesi bulunan Fransız futbolcunun, ilk 11 için mücadele etmeden Almanya'dan ayrılmayacağı yazıldı.