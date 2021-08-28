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Beşiktaş Halil Dervişoğlu’ndan vazgeçmedi! 2. kez masada... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor... Siyah beyazlılar, gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'ndan vazgeçmedi. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Halil için İngiliz ekibiyle 2. kez masada... İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Halil Dervişoğlu’ndan vazgeçmedi! 2. kez masada... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasından sonra yönetici Emre Kocadağ bir ya da iki oyuncu transferi yapabileceklerini söylerken, stoper ve orta saha dışında sürpriz bir Halil Dervişoğlu hamlesi geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları daha önce Londra'ya gidip görüştüğü Brentford yöneticileriyle bir kez daha temas kurdu ve "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynaması herkes için bir kazanç olacaktır" diyerek kulübünü ikna etmeye çalıştı. Halil'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili 1-2 içinde sürpriz gelişmelerin yaşanmasını beklendiği öğrenildi.

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