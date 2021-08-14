Siyah-beyazlıların başarılı savurma oyuncusu Fabrice N'Sakala, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Zor bir sezon geçirdiklerini belirten N'Sakala, "En başından itibaren kolay olmadı ama istediğimiz gibi bitirdik. Şampiyonlar Ligi var, daha zor bir sezon olacak. Daha güçlü olmamız lazım. Umudumuzu daha güçlü tutuyoruz. Daha sıkı çalışıyoruz" dedi.

BİRKAÇ MAÇ SONRA NETLEŞİR

"Beşiktaş'ın futbolcusu her zaman ligde şampiyonluk ister" diyen N'Sakala şöyle devam etti; "Bunun için buradayız. Şampiyon olsak bile, kolay olmayacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi çok güçlü rakipler var. Belki onlardan biri şampiyon olacak. Ancak biz kendimizi favori olarak görüyoruz. İlk birkaç maçtan sonra daha net yorum yapabiliriz."

DEVLER LİGİ ÇOK ZOR

Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Barcelona, Real Madrid ve Juventus gibi büyük takımlara karşı mücadele ediyorsunuz. Anlık bir hata, golle sonuçlanır. Şampiyonlar Ligi çok ciddi çalışmayı ister. Herkese bu turnuvada ihtiyacımız var.