Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi atağı! Levent Mercan... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi atağı! Levent Mercan... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Schalke 04’ün Türk asıllı orta sahası Levent Mercan’ı kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:05
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi atağı! Levent Mercan... (BJK spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

Yabancı kuralının çıkmasının ardından gurbetçi oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı takibe aldı.

Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mertcan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.

SON DAKİKA