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Scout ekibinde Arseven göreve

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin planladığı kurumsal yapı hamlesi çerçevesinde, siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ulvi Güveneroğlu scout şefi olarak göreve başlarken, genişletilmeli planlanan scout ekibine, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Erkan Arseven de dahil edilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Scout ekibinde Arseven göreve
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin planladığı kurumsal yapı hamlesi çerçevesinde, siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ulvi Güveneroğlu scout şefi olarak göreve başlarken, genişletilmeli planlanan scout ekibine, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Erkan Arseven de dahil edilecek. Daha önce 3 yıl Beşiktaş'ta scout ekibinde çalışan Avseren'in, önümüzdeki ay göreve başlaması bekleniyor.
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