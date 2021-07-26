Scout ekibinde Arseven göreve

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin planladığı kurumsal yapı hamlesi çerçevesinde, siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ulvi Güveneroğlu scout şefi olarak göreve başlarken, genişletilmeli planlanan scout ekibine, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Erkan Arseven de dahil edilecek.
BeşiktaşBaşkanı Ahmet Nur Çebi'nin planladığı kurumsal yapı hamlesi çerçevesinde, siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ulvi Güveneroğlu scout şefi olarak göreve başlarken, genişletilmeli planlanan scout ekibine, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Erkan Arseven de dahil edilecek. Daha önce 3 yıl Beşiktaş'ta scout ekibinde çalışan Avseren'in, önümüzdeki ay göreve başlaması bekleniyor.