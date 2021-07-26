Al Hilal Teixeira ile anlaşamadı

Arabistan'ın Al Hilal kulübü, Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira'ya geçtiğimiz günlerde transfer teklifinde bulunmuştu. Haberlere göre Teixeira'nın haklarını almak için iki yıllık sözleşme karşılığında net 6 milyon euro öneren Al Hilal, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlayamadı.
Arabistan'ın Al Hilal kulübü, Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira'ya geçtiğimiz günlerde transfer teklifinde bulunmuştu. Haberlere göre Teixeira'nın haklarını almak için iki yıllık sözleşme karşılığında net 6 milyon euro öneren Al Hilal, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlayamadı. Ayrıca Suudi Arabistan ekibi, dün yabancı profesyonellerinin sözleşmesini tamamlayarak transfer dönemini kapattı.