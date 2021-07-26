Haberler Beşiktaş Al Hilal Teixeira ile anlaşamadı

Al Hilal Teixeira ile anlaşamadı

Arabistan'ın Al Hilal kulübü, Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira'ya geçtiğimiz günlerde transfer teklifinde bulunmuştu. Haberlere göre Teixeira'nın haklarını almak için iki yıllık sözleşme karşılığında net 6 milyon euro öneren Al Hilal, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Al Hilal Teixeira ile anlaşamadı
Arabistan'ın Al Hilal kulübü, Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira'ya geçtiğimiz günlerde transfer teklifinde bulunmuştu. Haberlere göre Teixeira'nın haklarını almak için iki yıllık sözleşme karşılığında net 6 milyon euro öneren Al Hilal, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlayamadı. Ayrıca Suudi Arabistan ekibi, dün yabancı profesyonellerinin sözleşmesini tamamlayarak transfer dönemini kapattı.
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