HaberlerBeşiktaşSon dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse rota Sergio Rico
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse rota Sergio Rico
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kara Kartal, bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da Ersin'in gitme ihtimali nedeniyle kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Fransız devi PSG'nin İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor. | BJK haberleri
KaraKartal, bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da Ersin'in gitme ihtimali nedeniyle kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Fransız devi PSG'nin İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiral amayı planlıyor.