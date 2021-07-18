Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse rota Sergio Rico

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse rota Sergio Rico

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kara Kartal, bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da Ersin'in gitme ihtimali nedeniyle kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Fransız devi PSG'nin İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse rota Sergio Rico
Kara Kartal, bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da Ersin'in gitme ihtimali nedeniyle kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Fransız devi PSG'nin İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiral amayı planlıyor.
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