Son dakika Beşiktaş haberleri | Mehmet Topal'dan taraftarlara mesaj!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan son şampiyon Beşiktaş'ta, Mehmet Topal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Sergen Yalçın ile çalışacak olmanın kendisi için bir onur olduğunu söylerken Fenerbahçe'den de takım arkadaşı olan Josef de Souza ile ilgili de konuştu.

Topal ayrıca Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderdi.

İşte o sözler;



"Beşiktaş'a transferimle ilgili yaklaşık birkaç haftadır ilerleyen bir süreç vardı. Süreç olumlu sonuçlandı. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah büyük hizmetler verip camiama layık olurum."

"Sergen hocamın futbolculuk döneminde kendisine hayrandım. Muhteşem bir sol ayağı vardı. Bunu her yerde söyledim. Onunla çalışmak benim için büyük bir onur. Beni çok duygulandırıyor."

"Başakşehir'de oynadığım süreçte Sergen hocam beni istemişti ama gelmek kısmet olmamıştı. Orada kalmamız gerekiyordu, orada kaldık. Hocamın da transferde büyük emeği var, teşekkürlerimi iletmek isterim."

"Türkiye'de 4. kulübümde de şampiyon olmak istiyorum. Bu, çok daha anlamlı olacaktır. Benim için de ayrı bir onur. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz."

"Bu sezonun çok zor geçeceğini takım arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Çünkü şampiyon olmuş bir takım var ve bütün rakipleriniz şampiyon takıma karşı oynayacaklar. Çok daha güçlü olmak zorundayız, artık belli seviyenin üstüne koymalıyız."

"Josef'le kardeş gibiyiz. Mükemmel bir bağımız var. Atiba'yı zaten uzun yıllardan beri tanıyorum. Birbirimize çok saygı duyuyoruz. Takım içinde rekabet her zaman önemlidir. Rekabet olacak ama bu hiçbir zaman bizim dostluğumuzu etkilemeyecek."