Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Ghezzal'ın menajeriyle görüştü! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Ghezzal'ın menajeriyle görüştü! İşte yapılan teklif

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yeni sezonda yeniden kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'la resmi temaslara başladı. Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da bir araya gelen siyah-beyazlı yöneticiler, Ghezzal için seneliği 2 milyon 250 bin eurodan 3 yıllık bir teklifte bulundu. Tarafların 9 Temmuz Cuma günü yeniden bir araya gelecekleri öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 16:14 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 16:39
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Ghezzal'ın menajeriyle görüştü! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Rachid Ghezzal'ın takımda kalıp kalamyacağı merakla beklenirken, taraflar arasında ilk resmi temas sağlandı. Beşiktaşlı yöneticiler, Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da bir araya geldi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın menajerine seneliği 2 milyon 250 bin eurodan 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Ghezzal cephesi bu teklife şu an için olumlu veya olumsuz erhangi bir yanıt vermezken, tarafların 9 Temmuz Cuma günü ikinci kez bir araya geleceği belirtildi.

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