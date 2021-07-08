Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Ghezzal'ın menajeriyle görüştü! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Rachid Ghezzal'ın takımda kalıp kalamyacağı merakla beklenirken, taraflar arasında ilk resmi temas sağlandı. Beşiktaşlı yöneticiler, Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da bir araya geldi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın menajerine seneliği 2 milyon 250 bin eurodan 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Ghezzal cephesi bu teklife şu an için olumlu veya olumsuz erhangi bir yanıt vermezken, tarafların 9 Temmuz Cuma günü ikinci kez bir araya geleceği belirtildi.