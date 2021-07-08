Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın menajeriyle görüştü! İşte yapılan teklif
Son dakika haberi... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yeni sezonda yeniden kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'la resmi temaslara başladı. Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da bir araya gelen siyah-beyazlı yöneticiler, Ghezzal için seneliği 2 milyon 250 bin eurodan 3 yıllık bir teklifte bulundu. Tarafların 9 Temmuz Cuma günü yeniden bir araya gelecekleri öğrenildi.