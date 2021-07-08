Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Arsenal'in yıldızı Pablo Mari Beşiktaş'ı istiyor

İspanya'nın AS gazetesi, Beşiktaş'ın Arsenal'in stoperi Pablo Mari'nin peşinde olduğunu duyurdu. İddiaya göre; siyah- beyazlılar İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan İspanyol stoperi, kiralamak için masaya oturdu. Arsenal'in geçen sezon 5 milyon euro bonservisle Flamengo'dan aldığı 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla da boğuşan Pablo Mari, 18 resmi maçta görev aldı.

27 yaşındaki 1.93'lük İspanyol stoper profesyonel kariyeri boyunca 298 resmi mücadeleye çıkarken 18 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Bu periyotta 74 kez sarı kart gören sol ayaklı stoper Mari, 5 kez de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mari'nin Arsenal ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.