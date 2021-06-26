Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Leo Pereira için yeniden devrede!

Transferde nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi operasyonu sürdürüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele verecek siyah-beyazlılar, güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Birçok mevkiye oyuncu bakan Kara-Kartal'da gözler stoper bölgesine çevrildi. Beşiktaş'ın devre arasında transfer etmek istediği Leo Pereira konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, siyah-beyazlıların Flamengo forması giyen 25 yaşındaki stoper için tekrar görüşmelere başladığını yazdı.



Beşiktaşlı kurmaylar, Flamengo'dan ayrılmak isteyen Leo Pereira'nın transferini kiralık olarak bitirmeyi amaçlıyor. Leo Pereira'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek.



