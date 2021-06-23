10'un yeri burası

Beşiktaş'ta günlerdir süren Sergen Yalçın krizi, dün akşam saatlerinde mutlu sonla noktalandı. Dün sabah yapılan görüşmelerden memnun kalmayan Sergen Yalçın'ın, "1 yıl dinleneceğim" demesi üzerine siyah-beyazlı camia şoke oldu. Başarılı teknik adamın evinin önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak, "Bizi bırakma hocam" diye tepkilerini dile getirdiler. Daha sonra devreye giren başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldiği Sergen Yalçın'la yeniden görüştü.

BÜYÜK COŞKU

Sıkıntılı geçtiği öğrenilen görüşme sonrası Beşiktaş'ın Instagram sayfasından Başkan Çebi, yönetici Kocadağ ve Sergen Yalçın'ın birlikte poz verdiği fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımın üzerine düşülen "10un Yeri Burası" mesajı ile siyahbeyazlı camiada büyük bir coşku yaşandı. Ardından asbaşkan Emre Kocadağ'ın açıklamaları geldi. Kocadağ, geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın ile 1 yıllık anlaşma sağalandığını açıklayarak, "Tüm Beşiktaş camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun" diye konuştu

MUTLU SON

Beşıktaş'ta mutlu son işte bu fotoğrafla duyuruldu. Sergen Yalçın ile yeniden anlaşıldığını açıklayan siyahbeyazlı kulüp, başkan Çebi, yönetici Kocadağ ve Sergen Yalçın'ın bu karesini "10un Yeri Burası" şeklinde yayınladı

TARTIŞMA GAYET DOĞAL

Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ı bazı yöneticilerin istemediği şeklindeki iddialarla ilgili, "Yönetim kurulumuzdan Sergen hocaya, Sergen hocadan da yönetim kurulu üyelerimizden hiçbirine karşı sevgi veya saygı anlamında bir şey yok. Sadece bizim yol yürürken yaptığımız, tecrübelendiğimiz bazı konular var. Bunları da aramızda çözdük" açıklamasında bulundu

BAŞKA ANLAM ÇIKARILMASIN

Asbaşkan Kocadağ, Yalçın ile görüşmelerin uzamasından başka anlamların çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Bu süreç bir parça uzun sürmüş olabilir ama görüşmelerin olumlu biteceğine dair hiç endişemiz olmadı. Hocamız da anlaşma taraftarıydı. Bu süreçler, hedefleri olan takımlarda yaşanabiliyor. Beşiktaş gibi büyük camialarda bu süreçlerin uzaması yanlış anlaşılmamalı. Bu, bütün büyük kulüplerde yaşanıyor" dedi

GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ SIĞMAZ

Sözleşmenın 1 senelik olmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediğini aktaran Asbaşkan Emre Kocadağ, "Göreve geldiğimizde 1,5 senelik sözleşme yapmıştık. Bir sene olması hocamızın kendi tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Seneye takılacağımız bir konu yok. Beşiktaş ve Sergen Yalçın'ın gönül birlikteliği sözleşmelere sığacak şekilde değil. Süre, sözleşmede yazan bir madde sadece" ifadelerini kullandı.

SALİH UÇAN İLE ANLAŞTIK

Transfer konusunda Sergen Yalçın ile irtibat halinde olduklarını aktaran Kocadağ, "Bu süreçte transferle alakalı durmadık. Elimizde bir oyuncu havuzu var. Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular olacaktır. Oturup konuşacağız. Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Hocamızı hallettikten sonra transferleri açıklamak istedik." dedi. Kocadağ, Kenan Karaman sorusunu ise, "Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var. Hocamızın onayından sonra bu oyuncuları yavaş yavaş açıklarız" şeklinde yanıtladı