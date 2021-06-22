Haberler Beşiktaş Güven Yalçın Lecce’ye dönüyor

’ye dönüyor

'a göre, , Türk golcü Güven'i transfer etmek istiyor. Gazzetta dello Sport son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet 'ı () Salento'ya (Lecce idman sahası) geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı " ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Güven Yalçın Lecce’ye dönüyor
Gazzetta dello Sport'a göre, , Türk golcü Güven'i transfer etmek istiyor. son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet 'ı () Salento'ya (Lecce idman sahası) geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı " ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA