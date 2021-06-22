Güven Yalçın Lecce’ye dönüyor

La Gazzetta dello Sport'a göre, Lecce, Türk golcü Güven'i transfer etmek istiyor. La Gazzetta dello Sport son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın'ı (Beşiktaş) Salento'ya (Lecce idman sahası) geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı " ifadelerini kullandı.
LaGazzetta dello Sport'a göre, Lecce, Türk golcü Güven'i transfer etmek istiyor. La Gazzetta dello Sport son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın'ı (Beşiktaş) Salento'ya (Lecce idman sahası) geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı " ifadelerini kullandı.