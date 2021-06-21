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Babalar Günü kutlaması

, Babalar Günü'nü kutlamayı unutmadı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında kaptan Atiba'nın çocuklarıyla fotoğrafı yayınlanıp "Sen bana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Babalar Günü kutlaması
, Babalar Günü'nü kutlamayı unutmadı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında kaptan Atiba'nın çocuklarıyla fotoğrafı yayınlanıp "Sen bana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!" denildi. Gönderi büyük beğeni aldı.
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