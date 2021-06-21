Babalar Günü kutlaması

Beşiktaş, Babalar Günü'nü kutlamayı unutmadı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında kaptan Atiba'nın çocuklarıyla fotoğrafı yayınlanıp "Sen bana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!" denildi.
Beşiktaş, Babalar Günü'nü kutlamayı unutmadı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında kaptan Atiba'nın çocuklarıyla fotoğrafı yayınlanıp "Sen bana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!" denildi. Gönderi büyük beğeni aldı.