Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Tammy Abraham sürprizi! Chelsea'nin kapısını çaldı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar'ın ayrılığının ardından siyah-beyazlı yönetim bir isim üzerinde yoğunlaştı.

Sabah'ın haberine göre Kara Kartal, Tammy Abraham'ı kiralamak için Chelsea'nin kapısını çaldı. Ancak İngiliz kulübü, ünlü golcüsünü yeni transfer stratejisine göre kadroda tutup tutmayacağını bildireceğini siyah-beyazlılara iletti. İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki Abraham, geçen sezon Premier Lig'de 22 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.