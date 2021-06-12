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Son dakika transfer haberi: 'ta sürprizi! 'nin kapısını çaldı

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah-beyazlılar, 'nde mücadele edeceği için alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda golcü arayışında olan Beşiktaş, için 'nin kapısını çaldı. İşte devinin transfer yanıtı ve detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:05
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Tammy Abraham sürprizi! Chelsea'nin kapısını çaldı

Gelecek sezon 'nde boy gösterecek olan , Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar'ın ayrılığının ardından siyah-beyazlı yönetim bir isim üzerinde yoğunlaştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Tammy Abraham sürprizi! Chelsea'nin kapısını çaldı

Sabah'ın haberine göre Kara Kartal, 'ı kiralamak için 'nin kapısını çaldı. Ancak kulübü, ünlü golcüsünü yeni transfer stratejisine göre kadroda tutup tutmayacağını bildireceğini siyah-beyazlılara iletti. İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki Abraham, geçen sezon Premier Lig'de 22 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Tammy Abraham sürprizi! Chelsea'nin kapısını çaldı

TAMMY ABRAHAM KİMDİR?

akademisinden yetişen Abraham, 2016'da Championship takımı Bristol City'ye kiralandı. Burada sezonun 'en iyi genç oyuncusu' seçilen yıldız futbolcu, ardından Swansea City'de bir yıl kiralık oynadı. 2018 yılında bu sefer Aston Villa'ya kiralanan ve bu takımda 25 gol kaydeden Abraham, son iki sezondur Chelsea'de ter döküyor.

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