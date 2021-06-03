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Son dakika spor haberleri: Icrypex tarafından haklı bulundu!

Icrypex, 'nin 24'üncü haftasında ile oynadığı karşılaşmada kural hatası olduğuna ilişkin itirazında haklı bulundu. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, tarafından reddedilen itirazın tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 20:03
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Icrypex Tahkim Kurulu tarafından haklı bulundu!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, () Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart'ta reddedilen itirazın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iptal edildiği belirtildi.

Tescillenen kural hatası neticesinde Kulübünün maddi veya manevi herhangi bir kayba uğramamış olmasının TBF adına büyük şans olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi koşullarında oynanan uzun ve yorucu sezonda ve takımlarının olumsuz etkilenmemesi ve oyuncularının mağdur olmaması adına, tescillenen kural hatası nedeniyle serinin şeklinin değiştiğini gerekçe göstererek play-off final serisi maçlarının oynanmasına ihtiyati tedbir kararı koydurma hakkımızı kullanmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunar, Yönetim Kurulu ile üyelerini, almış oldukları haksız kararla ilgili olarak özeleştiri yapmaya, başta camiamız olmak üzere basketbolun tüm paydaşlarından özür dilemeye davet ederiz. Kazanmış olduğumuz hukuk mücadelesinden de anlaşılacağı üzere; Beşiktaş olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da şanlı armamız altında sahada alın terleriyle emek veren sporcularımızın haklarını, her branşta ve platformda koruyacağımızın ve adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar çaba göstereceğimizin bilinmesini isteriz."

Açıklamada, söz konusu dava için Beşiktaş'ın ödemiş olduğu avukatlık ücretinin TBF'den tahsil edilerek siyah-beyazlılara ödenmesine hükmedildiği de aktarıldı.

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