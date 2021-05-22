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Son dakika transfer haberleri: 'den 'gidiyorum' sözleri!

'de mücadele edecek 'ın ilk etap çalışmaları için 'ya gelen ay-yıldızlı futbolculardan önemli açıklamalarda bulundu. ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak edilirken şampiyonluk kutlamalarında çaldırdığı şarkı olay olmuştu. Siyah-beyazlılardan ayrılması gündeme gelen 25 yaşındaki oyuncu, söz konusu iddialarla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 'tan milli takım kadrosuna davet edilen açıklamalarda bulundu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılardaki geleceği merak konusu oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

Şampiyonluk kutlamalarında çaldırdığı şarkıyla gündem olan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen yıldız futbolcu, söz konusu iddialar hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile zorlu bir mücadeleye gireceklerini belirten Dorukhan, özellikle İtalya ile oynanacak açılış maçının kıran kırana geçeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Kesinlikle çok zor bir maç. Açılış maçı olduğu için de bizim için biraz daha zor olacak. Ama ne olursa olsun biz Türkiye'yiz.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

Bir de bu zamana kadar hangi rakip için bize zor deseler, hepsini yendik. Hollanda olsun, Fransa olsun... İstediğimiz oyunları da sergiledik. Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

Sezonu iki kupayla kapattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Dorukhan Toköz, şöyle konuştu:
"Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. İki kupa kazandık, ikisi için de ayrı ayrı mutluyuz. Şimdi de bu kutlamaları geride bırakıp milli takıma odaklandık.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

İnşallah milli takımda da elimizden geleni yapıp, ülkemizi gururlandıracağız. En iyi yerlere geleceğiz. Uzun bir hazırlık kampımız var. Şenol hoca da bize her şeyi çalıştırıyor. İnşallah maçlarda başarılı olup önümüze bakacağız."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

"SEVDİĞİM BİR ŞARKI, BİR DE BEN BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜ ÇOK SEVİYORUM"
'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili de konuşan Dorukhan, "Güzeldi ama güzel olduğu kadar yorucuydu. İyi atlattık, toplam 4-5 gün kutlama oldu. Önce ligi aldık, ligi aldıktan sonra kupaya kadar biraz kutladık.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

Ondan sonra maçtan önce dinlendik, kupa maçına çıktık. Onu da kazandık. Onun da kutlamaları 1-2 gün sürdü. Yorulsak da çok keyifliydi. Şimdi de artık tamamen milli takıma odaklıyız." ifadelerini kullandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında sahneye Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıkmasıyla ilgili, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Kulübünü çok seviyorum. Benim için her zaman ayrı bir yeri var. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Bakalım ileride ne olacak göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

Dorukhan, "Henüz durumunla ilgili net bir şey yok mu?" sorusuna ise "Evet belli değil." yanıtını verdi.

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