Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'den 'gidiyorum' sözleri!

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile zorlu bir mücadeleye gireceklerini belirten Dorukhan, özellikle İtalya ile oynanacak açılış maçının kıran kırana geçeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Kesinlikle çok zor bir maç. Açılış maçı olduğu için de bizim için biraz daha zor olacak. Ama ne olursa olsun biz Türkiye'yiz.

Bir de bu zamana kadar hangi rakip için bize zor deseler, hepsini yendik. Hollanda olsun, Fransa olsun... İstediğimiz oyunları da sergiledik. Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.