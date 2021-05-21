Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Thomas Henry'nin peşinde!

Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda listenin başında ise Thomas Henry bulunuyor. Belçika basınında yer alan haberde Fransız golcünün, Leuven takımından ayrılma kararı aldığı iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcunun yeni durağının ise Beşiktaş olabileceği öne sürüldü. Kariyerinde bir üst basamağa çıkmak istediği aktarılan Henry için Beşiktaş'ın büyük bir şans olduğunun altı çizildi. Oyuncu bu sezon ligde 21 gol attı.