Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Thomas Henry'nin peşinde!

Son dakika transfer haberleri: 'nin peşinde!

basını, ’den ayrılmayı kafasına koyan ’nin ’a gelebileceğini iddia etti. 1.91 boyundaki oyuncunun kariyerinde bir üst basamağa çıkmak istediği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Thomas Henry'nin peşinde!

Gelecek sezon hem ligde hem de 'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen , forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda listenin başında ise bulunuyor. basınında yer alan haberde Fransız golcünün, takımından ayrılma kararı aldığı iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcunun yeni durağının ise Beşiktaş olabileceği öne sürüldü. Kariyerinde bir üst basamağa çıkmak istediği aktarılan Henry için Beşiktaş'ın büyük bir şans olduğunun altı çizildi. Oyuncu bu sezon ligde 21 gol attı.

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