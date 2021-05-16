8. harika Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlıların şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden biri oldu. Kiralık olarak siyahbeyazlı formayı giyen başarılı oyuncu, 17 asistle Beşiktaş'ın ligin zirvesinde yer almasında önemli rol üstlenirken, ayrıca attığı gollerle de Kara Kartal'ı uçuran isim oldu. 8 kez fileleri sarsan Ghezzal, 25 gole direkt katkı sağladı. Cezayirli futbolcu, ülke basınına verdiği röportajda önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giymek istediğini açıklayarak, Beşiktaş'ta kalacağının sinyallerini de verdi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Josef de Souza da maç sonunda gözyaşlarını tutamayan isimlerden biri oldu. Geldiği günden bu yana performansıyla taraflı tarafsız herkesin sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, "Sonuna kadar hak ettik, şampiyonluğu tüm camiaya armağan ediyoruz" ifadesini kullandı. Bu anı çok beklediklerini söyleyen Kanadalı yıldız Atiba da, "Belki de yaşadığım en güzel şampiyonluk. Bu şampiyonluğu çok bekledik. İnanmayanlar oldu ama daha da keyifli oldu" ifadelerini kullandı.