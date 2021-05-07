Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberleri: 'ın derbisi kamp kadrosu açıklandı!

'in 40. haftasında ile kozlarını paylaşacak olan 'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan , Kevin N'Koudou ve derbi kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:55 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 19:22
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı!

'in 40 haftası derbi heyecanına sahne olacak. Tüm Türkiye'nin gözü şampiyonluk düğümünün yüksek oranda çözüleceği ve sonuçlara göre belki de belli olacağı dev karşılaşmaya çevrilecek. 'nda ezeli rakibini konuk edecek , iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. 3 puandan başka bir düşüncesi olmayan 'da teknik direktör derbi şifrelerini oyuncularıyla paylaşıyor. Lider ise şampiyonluğun en büyük favorisi olarak çıkacağı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırarak şovunu sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör oyuncularıyla yaptığı toplantılarda beraberliğin söz konusu olmadığını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade etti. Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda sakat oyuncular bulunuyor.


KARTAL'DA 3 KRİTİK EKSİK!
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta 3 kritik eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan , Kevin N'Koudou ve , derbi kafilesine dahil edilmedi. 'da kanatların ve şeklinde olması beklenirken ileri uçta 'nin forma giymesi öngörülüyor.

İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu:

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