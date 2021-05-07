Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 40 haftası derbi heyecanına sahne olacak. Tüm Türkiye'nin gözü şampiyonluk düğümünün yüksek oranda çözüleceği ve sonuçlara göre belki de belli olacağı dev karşılaşmaya çevrilecek. Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibini konuk edecek Galatasaray, iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. 3 puandan başka bir düşüncesi olmayan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim derbi şifrelerini oyuncularıyla paylaşıyor. Lider Beşiktaş ise şampiyonluğun en büyük favorisi olarak çıkacağı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırarak şovunu sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda beraberliğin söz konusu olmadığını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade etti. Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda sakat oyuncular bulunuyor.



KARTAL'DA 3 KRİTİK EKSİK!

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta 3 kritik eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah, derbi kafilesine dahil edilmedi. Kartal'da kanatların Cyle Larin ve Ghezzal şeklinde olması beklenirken ileri uçta Gökhan Töre'nin forma giymesi öngörülüyor.



İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu: