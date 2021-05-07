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Son dakika spor haberleri: 'ta şoku! maçı kadrosundan çıkarıldı

'ta derbi öncesi sakatlık depremi yaşanıyor. Kevin N'Koudou ve 'ın ardından da maçında forma giyemeyecek. yıldızın antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:49 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 19:21
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Bernard Mensah şoku! Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

'in 40. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'ta sakatlık şoku yaşanmaya devam ediyor. Sakatlıkları bulunan N'Koudou ve Aboubakar'ın yanına da eklendi. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası MR'ı çekilen yıldızın sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiği açıklandı. 'ın Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.


Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın 'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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