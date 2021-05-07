Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Bernard Mensah şoku! Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanmaya devam ediyor. Sakatlıkları bulunan N'Koudou ve Aboubakar'ın yanına Mensah da eklendi. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası MR'ı çekilen Ganalı yıldızın sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiği açıklandı. Bernard Mensah'ın Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.