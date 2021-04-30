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Son dakika spor haberi: 'tan sürpriz transfer! Girişimler başladı

Son dakika spor haberi... 'de son haftalara girilirken, kulüpler yeni sezon için kolları sıvamış durumda. Özellikle ligin dev kulüpleri girişimlerini hızlandırırken, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan 'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 20:36
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Girişimler başladı

Şampiyonluk yolunda son viraja önde giren , gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya atıldı.

Mısırlı gazeteci Muhammed Faruk Saad, 'ın transferinin ardından 'den pazarına olan ilginin arttığını ve Beşiktaş'ın 'nin golcüsü için girişimlere başladığını kaydetti.

Saad Mısır basınında, "Beşiktaş, önümüzdeki transfer döneminde onu transfer etmek istiyor. Bir süredir izliyorlar ve ilk temasları da gerçekleştirdiler. El Ahly'nin ciddi bir bedel talebi var, ne olacağını göreceğiz" açıklamasını yaptı.

MUHAMMED ŞERİF KİMDİR?
25 yaşındaki Muhammed Şerif, Mısır'da bu sezon 15 maçta attığı 9 golle gol krallığının zirvesinde yer alıyor. Şerif ayrıca 'nde de 8 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

1,84 boyuncaki Mısırlı golcü, iki ayağını da iyi kullanırken, zaman zaman kanatlarda da forma giyebiliyor.

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