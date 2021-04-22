Aboubakar 2 maç yok!

Beşiktaş'ın önceki gün oynadığı Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sivasspor maçı sırasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır" denildi. Beşiktaş sağlık ekibi oyuncunun iyileşmesi için yoğun çaba sarf ederken, Aboubakar'ın 2 maç takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Kamerunlu oyuncunun 'Sezonu kapattı' haberlerinin asılsız olduğu ifade edilirken, Aboubakar'ın Kayseri ve Rizespor maçlarında forma giyemeyeceği; yıldız oyuncunun Hatay'a karşı oynanacak maçta takıma döneceği ifade edildi.