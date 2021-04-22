Haberler Beşiktaş Aboubakar 2 maç yok!

Aboubakar 2 maç yok!

maçında sakatlanan forvetin sağ uyluk ön adalesinde kanama ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Aboubakar 2 maç yok!
'ın önceki gün oynadığı maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sivasspor maçı sırasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır" denildi. Beşiktaş sağlık ekibi oyuncunun iyileşmesi için yoğun çaba sarf ederken, Aboubakar'ın 2 maç takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. oyuncunun 'Sezonu kapattı' haberlerinin asılsız olduğu ifade edilirken, Aboubakar'ın ve maçlarında forma giyemeyeceği; yıldız oyuncunun 'a karşı oynanacak maçta takıma döneceği ifade edildi.
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