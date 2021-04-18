Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya otoparkta karşılaştı! İşte ikilinin penaltı diyaloğu

Son dakika spor haberi: ile otoparkta karşılaştı! İşte ikilinin penaltı diyaloğu

Son dakika haberleri... lideri Beşiktaş, son olarak sahasında karşılaştığı ile 2-2 berabere kalmıştı. Mücadelede konuk ekibin iki golü de penaltıdan gelmişti. Maç sonu, ikinci penaltıya sebebiyet veren 'nin, hakem ile stadın otoparkında karşılaştığı ortaya çıktı. İşte ikili arasında penaltı diyaloğu... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 08:59
Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya otoparkta karşılaştı! İşte ikilinin penaltı diyaloğu

'in 35. haftasında lider , sahasında konuk ettiği MKE ile 2-2 berabere kalmıştı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya otoparkta karşılaştı! İşte ikilinin penaltı diyaloğu

Beklenmedik puan kaybı yaşayan siyah-beyazlıların karşılaşmada yediği iki gol de penaltıdan gelmişti.

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya otoparkta karşılaştı! İşte ikilinin penaltı diyaloğu

Milliyet'te yer alan habere göre maçın son anlarında Paintsil'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı 'nin, Vodafone Park'ın otoparkında hakem ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya otoparkta karşılaştı! İşte ikilinin penaltı diyaloğu

Gökhan'ın penaltı sorması üzerine Özkahya'nın, "Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. 'Kesin penaltı' deyince penaltıyı verdim" dediği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya otoparkta karşılaştı! İşte ikilinin penaltı diyaloğu

'nin bu cevap üzerine bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi.

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