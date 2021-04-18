Son dakika spor haberi: Gökhan Töre ile Halis Özkahya otoparkta karşılaştı! İşte ikilinin penaltı diyaloğu

Süper Lig 'in 35. haftasında lider Beşiktaş , sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı.

Beklenmedik puan kaybı yaşayan siyah-beyazlıların karşılaşmada yediği iki gol de penaltıdan gelmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre maçın son anlarında Paintsil'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, Vodafone Park'ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.