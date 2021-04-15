Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş 'a büyük katkılarda bulunan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in önümüzdeki sezon takımda kalıp, kalmayacakları büyük merak konusu olurken, yönetimin bu oyuncularla ilgili bir takım planlar yaptığı belirlendi.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin, Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edilmesi halinde, 40 milyon euroyu bulması beklenen UEFA gelirleriyle kiralık olan her iki oyuncuyu kadroda tutmak için gerekli adımları atacağı aktarıldı.