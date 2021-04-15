Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Son dakika spor haberi: 'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Son dakika spor haberi... 'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen 'ta yeni sezon için transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Dış transferin yanı sıra iç transferde de hareketli günler geçirmesi beklenen siyah-beyazlılar, performansıyla büyük katkı sağlayan isimler için kolları sıvamış durumda. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:27
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Şampiyonluk yarışında 'a büyük katkılarda bulunan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in önümüzdeki sezon takımda kalıp, kalmayacakları büyük merak konusu olurken, yönetimin bu oyuncularla ilgili bir takım planlar yaptığı belirlendi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin, 'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edilmesi halinde, 40 milyon euroyu bulması beklenen UEFA gelirleriyle kiralık olan her iki oyuncuyu kadroda tutmak için gerekli adımları atacağı aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Yönetimin buradaki ilk hedefi Ghezzal olacak. Siyah-beyazlılar, kariyerine 'ta devam etmeye sıcak bakan yıldız futbolcu için Leicester City'ye resmi teklif yapacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

İngiliz ekibinin bir yıl sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncuyu makul bir bonservis karşılığında bırakabileceği ifade edildi. Ghezzal'in görüşmeler sırasında ortaya koyacağı tutumun bonservis konusunda belirleyeceği olacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada sürekli bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'nın transfer edilmesini istemeleri yönetim kanadında karşılık bulmadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Talisca'yı kadroda düşünmeyen siyah-beyazlı idarecilerin, "Talisca'yı bırakıp, Ghezzal'e bakalım. Eğer varsa maddi imkanımız bu önceliği Ghezzal'e vermeliyiz. Burada yeniden eski günlerine döndü. O da istiyorsa bizim transferdeki önceliğimiz elbette Ghezzal olmalı" yorumunu yaptıkları aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Siyah-beyazlılar, Ghezzal'in hemen ardından Rosier için harekete geçecek. Sporting Lizbon ile 2024'e kadar kontratı bulunan Fransız sağ bekin öncelikle 1 yıl daha kiralanması düşünülüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Portekiz ekibi kiralama teklifine olumlu yanıt vermezse Rosier'in bonservisi için teklif sunulacak. Kulüplerin anlaşması halinde başarılı oyuncu bonservisiyle birlikte 'ın olacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Siyah-beyazlılar diğer kiralık oyuncular Mensah, Montero ve Cenk Tosun'u da ekonomik koşulların oluşması halinde kadrosunda tutmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer kaynağı bulundu! 2 imza yolda...

Everton'un kolaylık sağlaması durumunda, 6 ay sonra sahalara dönmesi beklenen Cenk'in bonservisinin alınması planlanıyor.

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