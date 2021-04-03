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sürprizi

, ’ın tercih ettiği uzun boylu, sırtı dönük de oynayabilen 25 yaşındaki forvet için start verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:57 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Gerson sürprizi
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Süper Lig'de zirvede yer alan 'ta yönetim önümüzdeki sezon için golcü harekatına başladı. Siyah-beyazlı yönetim, 'dan transfer ettiği 'dan bir türlü verim alamayınca transferde rotasını 'ya çevirdi. Kurmaylar, 'de forma giyen santrfor 'i kadrosuna katmak için temaslara başladı. 'ın tercih ettiği uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen, aynı zamanda tanımına da uyan için harekete geçen yönetim, Lüksemburglu oyuncunun avukatlığını da yapan menajeri ile ilk teması kurdu. Sergen Yalçın'ın Gerson'u, 'in muhtemel ayrılma ihtimaline karşılık onun gibi kanat forveti olarak da kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

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