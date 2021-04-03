Gerson sürprizi

Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş'ta yönetim önümüzdeki sezon için golcü harekatına başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Everton'dan transfer ettiği Cenk Tosun'dan bir türlü verim alamayınca transferde rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Kurmaylar, Dinamo Kiev'de forma giyen santrfor Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak için temaslara başladı. Sergen Yalçın'ın tercih ettiği uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen, aynı zamanda hareketli forvet tanımına da uyan Gerson için harekete geçen yönetim, Lüksemburglu oyuncunun avukatlığını da yapan menajeri Noma ile ilk teması kurdu. Sergen Yalçın'ın Gerson'u, Larin'in muhtemel ayrılma ihtimaline karşılık onun gibi kanat forveti olarak da kullanmayı düşündüğü öğrenildi.