Haberler Beşiktaş Mensah ve Töre yolcu

Mensah ve yolcu

’ın büyük umutlarla renklerine kattığı ve ’nin önümüzdeki sezon kalmaları zor görünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Mensah ve Töre yolcu

yeni sezonda kadrosunda büyük oranda değişiklikler planlamasa da bu sezon beklentilerin çok altında kalan bazı isimlerle yollarını ayırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında ve geliyor. 'dan 500 bin euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Mensah, 28 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK
Ganalı futbolcunun bonservisi alınmayacak ve sezon sonunda yollar ayrılacak. 'ın bonservissiz transfer ettiği Gökhan ise sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı. Sadece 12 karşılaşmada oynayıp, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, Töre ile sezon başında, 4.5 milyon TL artı 100 bin TL maç başı ücretten yaptığı 1+1 yıllık sözleşmedeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

Gökhan Töre, yaşadığı sakatlıkların etkisini azaltmak ve kalan haftalarda takımına katkı sağlamak için izinli gününde bile antrenman yaptı. Tecrübeli futbolcu, pazar günü ile oynanacak maçta süre almayı planlıyor.

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