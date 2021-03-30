Mensah ve Töre yolcu

Beşiktaş yeni sezonda kadrosunda büyük oranda değişiklikler planlamasa da bu sezon beklentilerin çok altında kalan bazı isimlerle yollarını ayırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında Bernard Mensah ve Gökhan Töre geliyor. Kayserispor'dan 500 bin euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Mensah, 28 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Ganalı futbolcunun bonservisi alınmayacak ve sezon sonunda yollar ayrılacak. Kartal'ın bonservissiz transfer ettiği Gökhan Töre ise sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı. Sadece 12 karşılaşmada oynayıp, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, Töre ile sezon başında, 4.5 milyon TL artı 100 bin TL maç başı ücretten yaptığı 1+1 yıllık sözleşmedeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.



Gökhan Töre, yaşadığı sakatlıkların etkisini azaltmak ve kalan haftalarda takımına katkı sağlamak için izinli gününde bile antrenman yaptı. Tecrübeli futbolcu, pazar günü Kasımpaşa ile oynanacak maçta süre almayı planlıyor.