Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Mensah ve Gökhan Töre...

Son dakika spor haberi: 'ta 2 ayrılık birden! ve ...

Son dakika spor haberi... Ligde zirvenin sahibi konumunda bulunan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan , gelecek sezon planlamasını da şimdiden yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar, istediği verimi alamadığı iki futbolcuyla devam etmeyecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 23:15
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Mensah ve Gökhan Töre...

, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve 'ı elden çıkarmaya hazırlanıyor. 'dan 500 bin Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile transfer ettiği , 28 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Sabah'ın haberine göre; İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha, son olarak 31 Ocak'ta oynanan maçında ilk 11'de yer almıştı. Cezalı ve izinli olduğu iki karşılaşma dışında 8 resmi maçta yedek kulübesinde oturan Mensah için yüksek bonservis yükünün altına girilmeyecek. 'ın bonservissiz transfer ettiği Gökhan Töre ise sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı.

Sadece 12 karşılaşmada oynayıp, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, Töre ile sezon başında, 4.5 milyon TL artı 100 bin TL maç başı ücretten yaptığı 1+1 yıllık sözleşmedeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

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