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Son dakika transfer haberi: 'ın eski kalecisi Denys Boyko'ya Yunanistan'dan talip

Son dakika transfer haberi: Bir dönem 'ta forma giyen ve kariyerine ülkesinin Dinamo Kiev takımında devam eden Ukraynalı kaleci Denys Boyko, Yunanistan'dan yolcusu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 16:42
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın eski kalecisi Denys Boyko'ya Yunanistan'dan talip

Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'de forma giyen Denys Boyko'ya Yunanistan'dan talip çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; , deneyimli kalecinin transferi için harekete geçti.

Dinamo Kiev'e transfer olduğundan beri sadece 2018/19 sezonunda düzenli olarak forma giyen Boyko, sonraki sezonlarda kulübeye mahkum olmuştu.

Devre arasında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildiren 33 yaşındaki file bekçisi, 2023 yılına kadar devam eden sözleşmesine rağmen ayrılmak için kolaylık istedi.

Ülkemizde 1.5 sezon boyunda formasını terleten Boyko, gösterdiği performansla bekleneni verememişti.

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