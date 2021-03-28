Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın eski kalecisi Denys Boyko'ya Yunanistan'dan talip

Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'de forma giyen Denys Boyko'ya Yunanistan'dan talip çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; AEK, deneyimli kalecinin transferi için harekete geçti.

Dinamo Kiev'e transfer olduğundan beri sadece 2018/19 sezonunda düzenli olarak forma giyen Boyko, sonraki sezonlarda kulübeye mahkum olmuştu.

Devre arasında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildiren 33 yaşındaki file bekçisi, 2023 yılına kadar devam eden sözleşmesine rağmen ayrılmak için kolaylık istedi.

Ülkemizde 1.5 sezon boyunda Beşiktaş formasını terleten Boyko, gösterdiği performansla bekleneni verememişti.