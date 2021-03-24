Taraftardan tam destek! "Hocamızın arkasındayız"

1-1 sona eren F.Bahçe derbisinin ardından Yalçın ile yapılan eleştirilerin ardından siyah-beyazlılar sosyal medyada #SergenYalçınYalnızDeğildir şeklinde kampanya başlattı. Beşiktaş taraftarının başlattığı kampanya kısa sürede ülke gündemine girdi. Taraftarlar "İmza törenine 25 bin kişi gelen hocamızın arkasındayız" paylaşımında bulunarak Sergen Yalçın'a destek oldu.