1-1 sona eren F.Bahçe derbisinin ardından Yalçın ile yapılan eleştirilerin ardından siyah-beyazlılar sosyal medyada #SergenYalçınYalnızDeğildir şeklinde kampanya başlattı. Beşiktaş taraftarının başlattığı kampanya kısa sürede ülke gündemine girdi. Taraftarlar "İmza törenine 25 bin kişi gelen hocamızın arkasındayız" paylaşımında bulunarak Sergen Yalçın'a destek oldu.
Taraftardan tam destek! "Hocamızın arkasındayız"
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a tam destek vermeyi sürdürüyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:18 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50