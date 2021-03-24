Haberler Beşiktaş Taraftardan tam destek! "Hocamızın arkasındayız"

Taraftardan tam destek! "Hocamızın arkasındayız"

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör 'a tam destek vermeyi sürdürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:18 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Taraftardan tam destek! "Hocamızın arkasındayız"

1-1 sona eren F.Bahçe derbisinin ardından Yalçın ile yapılan eleştirilerin ardından siyah-beyazlılar sosyal medyada #SergenYalçınYalnızDeğildir şeklinde kampanya başlattı. taraftarının başlattığı kampanya kısa sürede ülke gündemine girdi. Taraftarlar "İmza törenine 25 bin kişi gelen hocamızın arkasındayız" paylaşımında bulunarak 'a destek oldu.

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