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Rosier 'ta kalacak mı? Ve açıkladı!

'ın sezon başında 'dan kiraladığı 'den flaş açıklama... Sezon sonunda yıldız ismin Kara Kartal'da kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Rosier'den konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:25
Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Ve açıkladı!

'ta sergilediği performansla alkış alan 'in gelecek planları arasında Portekiz'e geri dönmek bulunmuyor.

Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Ve açıkladı!

Siyah beyazlıların sezon başında 'dan kiraladığı 24 yaşındaki futbolcu, kulübüyle olan sözleşmesinin devam ettiğini belirtirken,

Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Ve açıkladı!

"Geleceğim konusunda henüz karar vermedim ama Portekiz'e dönmeyi düşünmüyorum" dedi. Portekiz ekibinin Temmuz 2019'da 5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Fransız oyuncunun mukavelesi 2024'te sona erecek.

Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Ve açıkladı!

ÖNCELiĞiM KUPA

'in 'ta kalıp kalmayacağı ise sezonunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Ve açıkladı!

Kariyerinde kupa bulunmayan ancak siyah beyazlılarda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşama şansı bulunan Fransız oyuncu takımdaki geleceği ile ilgili olarak da,

Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Ve açıkladı!

"'ta kalıp kalmayacağım sezon sonu belli olacak. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Son maçımızda Heyecanlı ve keyifli bir şampiyonluk yarışının içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. (Hürriyet)

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