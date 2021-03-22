Haberler Beşiktaş Josef: Tarih yazacağım

: Tarih yazacağım

'ın şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerinden biri olan , basınına konuştu ve 'da ne kadar iyi durumda olduğundan bahsederken, hedeflerini anlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Josef: Tarih yazacağım

Sambacı "'ta yaşadıklarımı gördükten sonra ailem ile birlikte Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Hedefim bu kulüpte tarih yazmak ve uzun yıllar devam etmek. Şu anda burada 'daki durumumdan çok daha iyi olduğumu söyleyebilirim" dedi.

'HER ŞEY BEŞİKTAŞ İÇİN'
ayrıca şunları söyledi: Takım için önemimin farkındayım. Oyuncular bana saygı duyuyor ve beni dinliyor. Attığım goller de yaptığım işin sonucu. Her gün çalışıyorum, evde ekstra idman yapıyorum, bunların hepsi Beşiktaş'a en iyisini vermek için. Şampiyonluk için hazırız.

ŞÜPHELERİ VARDI AMA...
Josef: Gelmeden önce Beşiktaş taraftarının benimle ilgili şüpheleri vardı. Ama taraftarların fikrini değiştirmem için birkaç maç yeterli oldu. Şimdi ise bana saygı gösteriyorlar.

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