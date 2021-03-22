Josef: Tarih yazacağım

Sambacı "Beşiktaş'ta yaşadıklarımı gördükten sonra ailem ile birlikte Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Hedefim bu kulüpte tarih yazmak ve uzun yıllar devam etmek. Şu anda burada Arabistan'daki durumumdan çok daha iyi olduğumu söyleyebilirim" dedi.



'HER ŞEY BEŞİKTAŞ İÇİN'

Josef ayrıca şunları söyledi: Takım için önemimin farkındayım. Oyuncular bana saygı duyuyor ve beni dinliyor. Attığım goller de yaptığım işin sonucu. Her gün çalışıyorum, evde ekstra idman yapıyorum, bunların hepsi Beşiktaş'a en iyisini vermek için. Şampiyonluk için hazırız.



ŞÜPHELERİ VARDI AMA...

Josef: Gelmeden önce Beşiktaş taraftarının benimle ilgili şüpheleri vardı. Ama taraftarların fikrini değiştirmem için birkaç maç yeterli oldu. Şimdi ise bana saygı gösteriyorlar.